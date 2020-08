Messina, strada San Michele – Portella Castanea: ancora niente di fatto, limitazioni prorogate al 5 settembre

11 Agosto 2020 10:53

Messina. Prorogate fino al 5 settembre le limitazioni sulla strada comunale San Michele – Portella Castanea, sarà consentito l’accesso dei veicoli di coloro i quali devono recarsi nelle proprietà private poste a valle della frana

Sono stati prorogati al 5 settembre i provvedimenti viari adottati per consentire al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Lavori Pubblici l’esecuzione dei “lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada comunale San Michele – Portella Castanea, interessata da una frana in località Reginella”.

Pertanto sino al 5 settembre, nel tratto compreso tra l’area oggetto degli interventi (Reginella) e Portella Castanea sarà vietato il transito veicolare, consentendo l’accesso dei veicoli che devono recarsi nelle proprietà private insistenti lungo la strada, situate a valle del tratto interessato dalla frana, il cui accesso e successivo deflusso avverrà esclusivamente dal lato valle della strada comunale (località San Michele). Si provvederà inoltre alla collocazione di segnaletica di preavviso di “strada chiusa al transito” e di indicazione del percorso alternativo con itinerario viale Giostra – via Denaro – via Palermo – S.S. 113 – Colle S. Rizzo – S.P. 50 e Portella Castanea.