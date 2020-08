Messina, da domani spazzamento meccanizzato delle strade: numerose le vie soggette a divieto di sosta, tutti i dettagli

27 Agosto 2020 16:20

Da domani Messinaservizi avvierà gli interventi di spazzamento meccanizzato delle strade. Da domenica 30 fino al 15 settembre interesseranno anche il centro storico

Domani, venerdì 28, nella fascia oraria 5 – 14, sarà vietata la sosta, sulla via Reggio Calabria, nel tratto compreso tra le vie Emilia e S. Cosimo, in entrambi i lati della carreggiata stradale e nella stessa direzione di marcia. La limitazione è stata disposta per consentire alla Messinaservizi Bene Comune S.p.A., l’esecuzione di interventi di spazzamento meccanizzato che, da domenica 30 a martedì 15 settembre, interesseranno anche il centro storico, nella fascia oraria 20 – 3, secondo il seguente cronoprogramma:

domenica 30 e martedì 1 settembre , il quadrilatero compreso tra le vie La Farina-viale Europa-Ugo Bassi-Trieste e strade adiacenti (via Trento);

, il quadrilatero compreso tra le vie La Farina-viale Europa-Ugo Bassi-Trieste e strade adiacenti (via Trento); mercoledì 2 e giovedì 3 , il quadrilatero compreso tra le vie Ugo Bassi-viale Europa-viale San Martino-Trieste e strade adiacenti (vie Trento e G. Bruno);

, il quadrilatero compreso tra le vie Ugo Bassi-viale Europa-viale San Martino-Trieste e strade adiacenti (vie Trento e G. Bruno); venerdì 4 e sabato 5 , il quadrilatero compreso tra viale San Martino e le vie S. Cecilia-Ugo Bassi-Trieste e strade adiacenti (vie Aurelio Saffi e G. Bruno);

, il quadrilatero compreso tra viale San Martino e le vie S. Cecilia-Ugo Bassi-Trieste e strade adiacenti (vie Aurelio Saffi e G. Bruno); lunedì 7 e martedì 8 , il quadrilatero compreso tra le vie La Farina-Santa Cecilia-Ugo Bassi-Maddalena e strade

, il quadrilatero compreso tra le vie La Farina-Santa Cecilia-Ugo Bassi-Maddalena e strade adiacenti (vie Nino Bixio-L. Manara-Camiciotti);

mercoledì 9 e giovedì 10 , il quadrilatero compreso tra le vie S. Cecilia-Ugo Bassi-viale San Martino-Maddalena e strade adiacenti (vie Nino Bixio-L. Manara-G. Bruno-Camiciotti);

, il quadrilatero compreso tra le vie S. Cecilia-Ugo Bassi-viale San Martino-Maddalena e strade adiacenti (vie Nino Bixio-L. Manara-G. Bruno-Camiciotti); venerdì 11 e sabato 12 , il quadrilatero compreso tra le vie La Farina-Maddalena-Ugo Bassi-T. Cannizzaro e strade adiacenti (vie E.L. Pellegrino-XXIV Luglio-N. Fabrizi-Dogali-Natoli);

, il quadrilatero compreso tra le vie La Farina-Maddalena-Ugo Bassi-T. Cannizzaro e strade adiacenti (vie E.L. Pellegrino-XXIV Luglio-N. Fabrizi-Dogali-Natoli); lunedì 14 e martedì 15, il quadrilatero compreso tra le vie Maddalena-viale S. Martino-T. Cannizzaro-U. Bassi e strade adiacenti (vie E.L. Pellegrino-XXIV Luglio-N. Fabrizi-Dogali-G. Bruno).

Il divieto di sosta vigerà su entrambi della carreggiata delle strade interessate dagli interventi di spazzamento meccanizzato per tratti di strada da stabilire quotidianamente con il Corpo di Polizia Municipale.