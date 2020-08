Messina, prosegue la crociata del consigliere Sorbello per la manifestazione della Vara: “Esponetela per intero al Duomo”

8 Agosto 2020 14:37

Messina. Prosegue l’impegno del consigliere comunale Salvatore Sorbello affinché le celebrazioni della Vara si possano svolgere nella maniera quanto più ampia possibile

“Il consigliere Comunale Salvatore Sorbello chiede alla SS di intervenire affinché la Vara, per intero, venga esposta a piazza Duomo, così come autorizzato dalla circolare del 5 giugno della Conferenza Episcopale Italiana e dal successivo provvedimento autorizzativo del Ministero dell’Interno che, sentito il parere positivo del CTS Ministeriale, tolgono ogni divieto alle processioni religiose, rinviando alle autorità locali la valutazione della realizzazione degli eventi, tenendo conto delle misure anticovid raccomandate dalle linee guida”. È quanto si legge in una nota inviata oggi dal consigliere comunale messinese Salvatore Sorbello all’Amministrazione cittadina.

“Sono tantissime le sensibilità provenienti in città, da più parti, che chiedono questa soluzione. Si chiede, quindi, di procedere con la massima urgenza al fine di predisporre tutti gli accorgimenti necessari, idonei ad assicurare le misure anticovid richieste dal Ministero. L’esposizione della Vara, oltre a dare un segnale forte di attaccamento per la tradizione Messinese, e quindi d’identità, avrebbe un ritorno economico e di immagine per la città di Messina da non sottovalutare. Si pensi infatti ai turisti che giungono in città e che avrebbero il piacere di ammirare il carro votivo. Si chiede, inoltre, di valutare la possibilità di esporre la Vara in piazza Duomo fino a tutto il mese di Settembre, in modo tale da distribuire e scaglionare le visite nel tempo e non creare potenziali assembramenti da parte dei visitatori. Si raccomanda di predisporre, infine, un piantonamento per la sicurezza con il nostro corpo di Polizia, Municipale”.