Messina sommersa: devastanti gli effetti delle piogge torrenziali di questa mattina tra frane, allagamenti ed interruzioni di corrente [FOTO E VIDEO]

8 Agosto 2020 14:11

Messina. Le forti piogge di questa mattina hanno messo in ginocchio la città tra frane, allagamenti e interruzioni della corrente elettrica

Le piogge torrenziali che si sono verificate anche oggi sulla città di Messina hanno prodotto allagamenti e frane che stanno mettendo in seria difficoltà la circolazione stradale e creando problemi nell’erogazione della luce elettrica.

Come riportato da Meteoweb, solo stamattina a Messina sono caduti 73mm di pioggia, quantitativo rarissimo per il mese di agosto e 102mm complessivi nel totale di questi 3 giorni di pioggia consecutivi. Anche in questo caso si tratta di un dati da record per un’ondata di maltempo che era stata ampiamente annunciata in base alle previsioni meteo.

Bloccato da una frana un tratto della Panoramica all’altezza del complesso “Eden Park”, sul posto sono già intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando di organizzare il traffico e verificare che non vi siano feriti. Bloccata nel fango una 500 bianca.

Completamente sommersa la strada in via Consolare Pompea nelle zone adiacenti al Lago di Ganzirri dove l’acqua arriva abbondantemente sopra i marciapiedi e minaccia di farsi strada fino a dentro le abitazioni e le attività commerciali. Situazione analoga sul Viale della Libertà.

Allagata anche la via Garibaldi, in pieno centro, con l’acqua che è arrivata fino alle porte del Teatro Vittorio Emanuele.