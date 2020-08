13 Agosto 2020 16:52

Messina. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che questa mattina hanno salvato un setter scivolato per 15 metri in un dirupo a Lipari

Oggi sull’isola di Lipari in località Pianoconte, un cane setter è accidentalmente scivolato dal bordo di un pendio per oltre 15 metri. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che valutato lo scenario ed allestita di conseguenza la manovra si sono buttati a capofitto nel precipizio per salvare il cane.

