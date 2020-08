Scuola, M5S: “340 mila euro a Messina e provincia per la ripartenza in sicurezza”

1 Agosto 2020 17:12

M5S: “340 mila euro al Comune e alla Città Metropolitana di Messina per sostenere gli interventi in aule e ambienti scolastici per la ripartenza in sicurezza di tutte le scuole”

“340 mila euro al Comune e alla Città Metropolitana di Messina per sostenere gli interventi in aule e ambienti scolastici per la ripartenza in sicurezza di tutte le scuole”. Così i PortaVoce del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro. “Il provvedimento firmato dalla Ministra Lucia Azzolina mette a disposizione degli Enti locali 30 milioni di euro su base nazionale. Le risorse serviranno ad effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. Si tratta di una misura importantissima che va ad aggiungersi al Fondo unico per l’edilizia scolastica del 2020 e che conferma la volontà del Ministero di mettere in campo tutti gli strumenti idonei a far tornare i ragazzi tra i banchi in totale sicurezza”, conclude la nota.