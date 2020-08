22 Agosto 2020 21:16

Messina: tratto in salvo presso la spiaggia di Torre Faro un cucciolo di tartaruga “Caretta Caretta”, l’animale era in difficoltà e probabilmente non sarebbe riuscito a prendere il mare

Oggi pomeriggio su segnalazione di alcuni bagnanti , i militari della Guardia Costiera di Messina hanno tratto in salvo presso la spiaggia di Torre Faro un cucciolo di tartaruga della specie “Caretta Caretta”, l’animale era in difficoltà e probabilmente non sarebbe riuscito a prendere il mare. In serata il cucciolo è stato consegnato al centro recupero tartarughe marine di Brancaleone (RC) che procederà al rilascio in mare dopo gli eventuali controlli e cure.