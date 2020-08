Messina: sabato 29 la traversata a nuoto dello Stretto, si partirà da Capo Peloro

27 Agosto 2020 12:27

Messina. è tutto pronto per la traversata a nuoto dello Stretto, le imbarcazioni non coinvolte nella traversata dovranno transitare ad almeno 500 metri dai partecipanti

Sabato 29 si svolgerà una traversata a nuoto dello Stretto di Messina a cui parteciperanno 25 nuotatori, con partenza alle ore 11, da Capo Peloro (ME) e arrivo a Cannitello (RC) alle 13:30 circa.

La Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, per consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione sportiva, ha disposto che tutte le navi in transito nello Stretto prestino massima attenzione in vista delle imbarcazioni contraddistinte da apposita segnalazione indicante “Uomo in Mare”, come previsto dal Codice Internazionale dei Segnali, e riducano la velocità al minimo consentito.

Le unità in transito dovranno comunque navigare ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle imbarcazioni al seguito degli atleti. Qualora le navi non siano soggette al pilotaggio obbligatorio, dovranno seguire le istruzioni impartite dalle unità in servizio di vigilanza nello Stretto e dal Centro VTS Messina.