Messina: Ruggero Aricò nuovo esperto del Comune in Sostenibilità, Innovazione e Smart City

31 Agosto 2020 17:42

Messina. Il Comune nomina Ruggero Aricò nuovo esperto in Sostenibilità, Innovazione e Smart City: “Sono certo che la collaborazione con il Sindaco e l’Amministrazione consentirà di raggiungere importanti obiettivi”

Il Sindaco Cateno De Luca ha nominato l’avv. Ruggero Aricò esperto del Comune, a titolo gratuito, in materia di Sostenibilità, Innovazione, Smart City e Strumenti Innovativi di Ingegneria Finanziaria (es. crowfunding).

L’avv. Aricò è un manager che ha al suo attivo una consolidata esperienza ed una brillante carriera internazionale nei settori energia e ambiente e nelle relazioni internazionali ed affari istituzionali. Tra gli incarichi ricoperti, ha lavorato nelle sedi di una grande azienda multinazionale a Bruxelles, Mosca ed Algeri e attualmente ricopre numerosi ruoli in Italia e all’estero nella promozione dell’industria italiana.

“Un professionista, figlio della nostra città – ha dichiarato il Sindaco De Luca – che metterà a servizio del territorio le sue riconosciute capacità manageriali permettendo di compiere un ulteriore salto di qualità all’azione di governo di questa Amministrazione”.

“È un onore per me potere contribuire allo sviluppo del nostro territorio, mettendo a disposizione la mia esperienza acquisita in giro per il mondo sui temi chiave della sostenibilità e dell’innovazione che rappresentano il futuro delle nostre città – ha evidenziato l’avvocato Aricò – in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, soprattutto nel particolare momento storico che stiamo vivendo. Sono certo che la collaborazione con il Sindaco e l’Amministrazione comunale consentirà di raggiungere importanti obiettivi, realizzando una serie di progetti ed iniziative a beneficio della nostra comunità”.