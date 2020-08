Messina, rubano una cassetta contente denaro da un ristorante di Giardini Naxos: fermati un 30enne di Francavilla di Sicilia ed un 24enne di Siracusa

5 Agosto 2020 14:34

Messina. Deferiti in stato di libertà i due uomini che nella giornata di ieri hanno rubato da un ristorante di Giardini Naxos una cassetta contente denaro, poi restituita alla vittima dai Carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno deferito, in stato di libertà, due soggetti: un 30enne di Francavilla di Sicilia (ME), ed un 24enne siracusano, ritenuti responsabile del reato, di furto aggravato in concorso.

In particolare, a seguito di una segnalazione da parte di un ristoratore di Giardini Naxos che aveva subito il furto di una cassetta con del danaro, i Carabinieri intervenivano nella zona individuando e bloccando due soggetti trovati in possesso della cassetta contenente il denaro, asportata poco prima dal ristorante.

Pertanto la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario ed i due sono stati condotti in caserma per gli accertamenti e deferiti, in stato di libertà, per il reato di furto aggravato in concorso.