Messina: vertice in prefettura, rafforzamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19

18 Agosto 2020 20:04

Nel pomeriggio di oggi si è svolta in Prefettura, in videoconferenza, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Vice Sindaco del Comune di Messina e i Sindaci dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Letojanni, Lipari, Milazzo, Patti, Sant’Agata Militello e Taormina. In sede di riunione è stata presa in esame la recente direttiva inviata ai Prefetti dal Gabinetto del Ministro dell’Interno in relazione all’evolversi in aumento della situazione epidemiologica recentemente registratosi in varie zone del Paese. Al riguardo il Prefetto ha fatto riferimento all’ordinanza del 16 agosto scorso con la quale il Ministro della Salute ha introdotto ulteriori prescrizioni ai fini del contenimento della diffusione del virus, prevedendo la sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, lidi, stabilimenti balneari spiagge o in altri luoghi aperti al pubblico e, nel contempo, disponendo l’obbligo, dalle ore 18,00 alle ore 06,00, sull’intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie, lungomari) ove sia più agevole il formarsi di assembramenti.

In partic olare il Prefetto, nel sottolineare la necessità di mantenere alta l’attenzione e di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale, ha preannunciato l’imminente adozione da parte del Questore di una ordinanza finalizzata a intensificare l’attività di controllo interforze in atto. Gli Amministratori locali presenti all’incontro, pur sottolineando la difficoltà di far comprendere a cittadini e turisti l’obbligatorietà di indossare la mascherina, si sono impegnati a svolgere mirati controlli, compatibilmente con le limitate risorse a disposizione dei Corpi di Polizia Municipale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite dal Ministro della Salute, coinvolgendo anche le Associazioni di volontariato. Il Prefetto ha quindi rappresentato la necessità di non abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti finora da parte dei cittadini e per poter affrontare il più serenamente possibile la ripresa in sicurezza delle attività economiche e sociali una volta terminato il periodo di vacanza estivo. In proposito il Prefetto richiamerà anche l’attenzione di tutti i Sindaci della provincia nonché dei Comandanti delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale per sensibilizzarli sulla necessità di garantire il rigoroso rispetto delle recenti disposizioni anti COVID anche a bordo dei mezzi di navigazione e all’interno delle strutture portuali.