15 Agosto 2020 16:14

Messina: ritrovato il pappagallo Jack scomparso nella zona Badiazza/San Michele lo scorso 1° luglio, la felicità della proprietaria

E’ stato ritrovato il pappagallo Jack scomparso nella zona Badiazza/San Michele a Messina lo scorso 1° luglio. Raggiante la proprietaria: “il mio piccolo Jack è finalmente a casa. Lo aveva una famiglia, lo teneva praticamente da quando era scappato, forse inconsapevole di quanto stesse facendo, perché è un reato penale tenere un pappagallo come lui senza i documenti e senza aver denunciato il ritrovamento. In ogni caso, ho ringraziato e ricompensato i signori per l’onestà finale, forse perché spaventati o impietositi, comunque quel che conta è che me lo abbiano restituito. Ancora stento a crederci, sono felicissima. Mi sento come rinata”.