Messina, riprendono gli interventi di manutenzione degli alberi in città [FOTO]

Come già annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli sono ripresi gli interventi di manutenzione degli alberi in città.

L’Amministrazione sta procedendo anche alla sostituzione di quelle essenze arboree ormai senescenti e comunque pericolose per l’incolumità pubblica e privata insistenti lungo le vie del centro cittadino, con attività che interesseranno le vie Camiciotti, Risorgimento, Luciano Manara e Lombardo Pellegrino. Saranno inoltre piantumate nuove essenze al fine di restituire decoro e sicurezza al centro di Messina.

La ditta che esegue l’appalto per conto dell’Arredo Urbano è la società cooperativa Edilsicula, che si occuperà di rimuovere le ceppaie, effettuare gli abbattimenti e impiantare nuove essenze, in piena sinergia con le altre ditte che operano nell’ambito della potatura, tra cui la Barretta Garden per la manutenzione delle essenze arboree e l’Italcostruzioni, che si sta occupando della scerbatura e manutenzione del verde, mentre la ripartenza delle potature avverrà nel periodo compreso tra settembre e ottobre.