Messina: riaperto lo svincolo di Giostra sino alla mezzanotte di domani

29 Agosto 2020 18:12

Messina: ripresa la normale circolazione lungo il viale della Libertà, riaperto lo svincolo di Giostra sino alla mezzanotte di domani

Oggi, sabato 29, alle ore 12, si è verificato un rallentamento del flusso veicolare in città causato da un guasto meccanico di un camion in transito sul viale della Libertà, di fronte il Palazzo della Prefettura. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure per mettere in sicurezza la viabilità, dall’eliminazione delle chiazze d’olio perse dal mezzo in avaria alla rimozione dello stesso. Tempestivo è stato altresì l’intervento degli uomini della Polizia Municipale per la regolamentazione del flusso veicolare in sinergia con quelli della Messinaservizi che coordinati dal presidente Giuseppe Lombardo hanno provveduto a ripulire il manto stradale e alle ore 14, tutto è stato ripristinato. In merito al transito del Tir in città, in violazione all’ordinanza n. 488, il Vicesindaco Carlotta Previti ha richiesto apposita relazione alla Polizia Municipale. Per quanto concerne le misure intraprese dall’Amministrazione comunale per il controesodo si comunica che, le pattuglie disponibili del Corpo di Polizia Municipale sono tutte in servizio per lasciare liberi i varchi e le intersezioni stradali ed inoltre lo svincolo di Giostra è stato riaperto fino alla mezzanotte di domani, domenica 30 agosto.