Messina: “Palacultura sinonimo di Palabruttura” [FOTO]

28 Agosto 2020 11:52

Messina. Dopo la segnalazione effettuata da un gruppo di artisti che avevano intenzione di allestire una mostra negli spazi del Palacultura arriva la denuncia sullo stato di degrado della struttura

“Quando degli artisti che hanno provato a chiedere gli spazi del Palacultura per allestire una mostra mi hanno inviato queste foto, mi sono vergognato per un attimo di essere messinese!”.

A scriverlo il consigliere comunale messinese Libero Gioveni, che denuncia una condizione di degrado di parte del piano terra del Palacultura e richiama l’attenzione dell’assessore al ramo Enzo Caruso affinché si attivi per la valorizzazione di quella che il consigliere descrive come ciò che “dovrebbe rappresentare, appunto, la sede della cultura in città”.

“In Commissione Cultura presieduta egregiamente dal collega Piero La Tona – prosegue Gioveni – non possiamo certamente rimproverarci di nulla visto che lo scorso anno, a seguito di una ispezione in loco abbiamo potuto rappresentare all’Amministrazione con un atto ufficiale tutte le criticità presenti, che però a quanto pare permangono o che, addirittura, come si evince dalle foto, risultano peggiorate! Così come è stato fatto per l’arena Cicciò sita in terrazza per la quale negli anni ne ho sollecitato il recupero bisogna porre attenzione per ogni singolo angolo dell’intero immenso immobile, sfruttando le potenzialità di spazi che nella loro quasi totalità devono essere dedicati alla cultura, che in questa città ancora non riesce ad ‘esplodere’ come invece dovrebbe”.

“Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che l’assessore Caruso concerti e pianifichi con l’assessore alle manutenzioni Minutoli una serie di interventi finalizzati a ridare decoro alle parti ammalorate dello stabile, garantendo nel contempo adeguati livelli di sicurezza”.