Messina, Ospedale di Barcellona: dal 7 agosto ripristinata attività U.O. di Medicina Interna

5 Agosto 2020 17:49

Messina. Dal 7 agosto riprende regolarmente l’attività assistenziale dell’U.O. di Medicina Interna dell’Ospedale di Barcellona con 10 posti letto

L’Asp di Messina ha dato comunicazione del fatto che, seguendo il previsto cronoprogramma di ripristino delle attività sanitarie presso l’Ospedale di Barcellona PG, a far data dal prossimo 7 agosto riprenderà la regolare attività assistenziale anche la U.O. di Medicina Interna con 10 posti letto. L’U.O. di Pneumologia verrà riallocata, come in precedenza, presso l’Ospedale di Milazzo, mentre l’’U.O. di Chirurgia di Barcellona proseguirà altresì regolarmente la sua attività con sedute operatorie anche in orario pomeridiano ed interventi di alto livello.

“Abbiamo preso un impegno con la popolazione barcellonese e tra tante difficoltà lo stiamo mantenendo – dice il direttore generale Paolo La Paglia – chi pensa di denigrare l’A.S.P. di Messina si rassegni, rispondiamo con i fatti non con le parole”.