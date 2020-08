Messina, operatore della nettezza urbana di Lipari vivo per miracolo dopo incidente sul lavoro: “In quasi tutta la città troppa leggerezza sul tema sicurezza”

17 Agosto 2020 12:14

Messina. Dopo l’incidente che lo scorso 15 agosto ha coinvolto un operatore della nettezza urbana di Lipari, finito in mare con il proprio furgone, la FPCGIL accende i riflettori sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, troppo trascurato secondo il sindacato

Lo scorso 15 agosto un operatore della nettezza urbana di Lipari è finito in mare con il furgone con il quale stava svolgendo il proprio servizio, a causa di quello che pare essere stato un malfunzionamento del mezzo. Immediatamente soccorso dai Vigili del Fuoco, coadiuvati da un medico che si trovava casualmente nei pressi del luogo in cui si è verificato l’incidente, l’uomo ha riportato solo lievi ferite.

Sulla vicenda è intervenuta la FPCGIL. Il sindacato ha invitato tutti gli organi preposti ad innalzare immediatamente il livello dei controlli e chiama all’intervento Prefettura, Ispettorato del Lavoro e ASP.

“Il gravissimo incidente sul lavoro, avvenuto il giorno di Ferragosto nell’Isola di Lipari, deve servire – dichiarano in proposito Francesco Fucile e Carmelo Pino, rispettivamente Segretario Generale e Responsabile provinciale Igiene Ambientale, della FPCGIL – a tenere alta l’attenzione su quanto avviene quotidianamente nei cantieri di quasi tutta la provincia di Messina, nel comparto dell’Igiene Ambientale in termini di sicurezza sul lavoro.

Il pressapochismo istituzionale nell’affidare i servizi essenziali come quello dei rifiuti, spesso con ordinanze discutibili, ad aziende con poca esperienza e mezzi, in un settore così delicato ed importante, utilizzando a volte la politica del risparmio a tutti i costi, non fa altro che aumentare i rischi per i lavoratori. La FPCGIL chiede un intervento immediato agli Organi preposti, Prefettura, Ispettorato del Lavoro, ASP e Comune di Lipari, perché si accendano i riflettori su quanto avviene in questo comparto, al fine di evitare tragiche situazioni come quella accaduta il 15 Agosto a Lipari.