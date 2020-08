Messina, aveva occultato nella macchina 2 coltelli da 27 e 18 centimentri: allontanato dalla città per 3 anni

27 Agosto 2020 11:04

Messina. Ad indurre gli agenti alla perquisizione l’atteggiamento sospetto dell’uomo, in macchina con un secondo individuo con precedenti per droga

Il Questore di Messina Vito Calvino ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio della durata di tre anni nei confronti di un uomo di 50 anni di Civitavecchia.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, è ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il cinquantenne, infatti, è stato sorpreso dai poliziotti delle Volanti, nel corso del servizio di controllo del territorio, a bordo della sua autovettura con un altro soggetto con precedenti per droga, in atteggiamento sospetto. A seguito della perquisizione personale effettuata, estesa anche all’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, occultati nel vano portaoggetti dello sportello anteriore, due grossi coltelli, della lunghezza di 27 e 18 cm, di cui uno a serramanico e a scatto. Il cinquantenne è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà per i reati di porto abusivo di armi e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.