Messina: pauroso incidente nel giorno di Ferragosto a Lipari. Mezzo della nettezza urbana precipita in mare: conducente sbalzato in acqua salvato per miracolo [FOTO]

15 Agosto 2020 10:45

Messina: pauroso incidente nel giorno di Ferragosto a Lipari. Un mezzo della nettezza urbana è uscito fuori strada proprio nelle immediate vicinanze della caserma eoliana andando a rovinare in mare e sbalzando il conducente in acqua

Un ferragosto impegnativo per i Vigili del fuoco del Distaccamento di Lipari. La squadra operativa è intervenuta per un incidente stradale. Un mezzo della nettezza urbana è uscito fuori strada proprio nelle immediate vicinanze della caserma eoliana andando a rovinare in mare e sbalzando il conducente in acqua. Le cause sono da accertare. L’infortunato è stato soccorso immediatamente dal personale VF e da un medico che, fortunatamente, si trovava nelle immediate vicinanze dell’accaduto. Il ferito è stato posizionato su una barella idonea (toboga) e, con un gommone arrivato sul posto, trasportato al molo dove ad aspettarlo c’era l’ambulanza per il trasferimento in ospedale.