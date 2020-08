Messina, lavori pubblici a rilento e non conformi ai progetti appaltati: la denuncia del vicepresidente di Ance Messina [VIDEO]

3 Agosto 2020 15:25

Messina. Il vicepresidente di Ance Messina, Giuseppe Lupò, mette in luce una serie di criticità relative ai lavori per lo sviluppo delle infrastrutture cittadine, dal viadotto ritiro al porto di Tremestieri

Il vicepresidente di ANCE Messina Giuseppe Lupò è intervenuto sullo stato dei lavori pubblici volti a potenziare la rete infrastrutturale cittadina. Da quelli sulla tratta della A20 tra Messina e Villafranca al porto di Tremestieri, passando per la via Don Blasco.

Tra le considerazioni di Lupò il dubbio sulla reale rispondenza del progetto relativo al viadotto Ritiro rispetto a quello che ha vinto l’appalto e sulle reali motivazioni che stanno determinando tale lentezza nell’evoluzione dei lavori: “Non mi risulta che quanto si sta realizzando sia quanto previsto nel bando di gara che aveva una caratteristica principale: garantire la circolazione in entrambe le carreggiate in continuità di circolazione e di lavorazione”.

“Stessa cosa – prosegue Lupò – si può dire per la via Don Blasco per la quale erano state individuate delle tempistiche ben precise e che non sembra siano state rispettate. La realizzazione della via Don Blasco aiuterebbe molto a decongestionare il traffico cittadino”.

Altro tema su cui si esprime il vicepresidente di Ance Messina è quello della copertura dei torrenti. Secondo quest’ultimo sarebbe il caso di effettuare un monitoraggio dello stato dei torrenti al di sotto delle coperture, cosa che Lupò non ritiene sia stata fatta da nessun’Amministrazione, al fine di scongiurare rischi di carattere idrogeologico.

Critiche anche nei sui lavori relativi al porto di Tremestieri. “I lavori sono fermi – dichiara Lupò –. Il vincitore ha fatto un progetto che non teneva conto che nei fondali dove deve essere realizzato l’ampliamento del porto vi è la presenza di detriti visto che quei luoghi, a quanto pare, ospitavano una discarica pubblica a tutti gli effetti. Quindi non sapremo quando avremo questo porto e quando ne potremo usufruire“.