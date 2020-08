Messina, inciviltà senza limiti: adesso la spazzatura si conferisce lanciandola dal finestrino della macchina [VIDEO]

6 Agosto 2020 13:09

Messina. Ennesimo atto di inciviltà e di spregio nei confronti della comunità attuato da un cittadino che, in via Bonino, ha pensato bene di disfarsi della propria spazzatura lanciandola dal finestrino della sua smart

Nelle ultime settimane il dibattito sul tema rifiuti è stato ampiamente trattato a Messina con, da una parte, diversi cittadini che lamentano carenze nell’attività di raccolta da parte di Messinaservizi e, dall’altra, l’azienda, con in testa il suo Presidente Giuseppe Lombardo e sostenuta dall’Amministrazione, che rivendica la validità del lavoro svolto e pone l’accento sull’atteggiamento di diversi cittadini che, privi di qualsiasi senso civico utilizzano la città come una discarica a cielo aperto. Fenomeno che impone alla Messinaservizi di utilizzare il proprio personale per porre rimedio a tali atti di inciviltà, distogliendolo dalle attività ordinarie e creando dei rallentamenti nella attività di routine.

Se la verità spesso sta nel mezzo però è innegabile che molti cittadini messinesi non perdono occasione per lasciar propendere l’ago della bilancia verso la posizione sostenuta dalla Messinaservizi. Come testimonia un video postato oggi dal sindaco De Luca sulla sua pagina Facebook che immortala una persona, a bordo di una smart bianca, lanciare dal finestrino della propria auto un sacchetto della spazzatura letteralmente in mezzo alla strada, in un tratto in cui non era neanche presente un cassonetto.

“Il lancio del sacchetto del re dei porci – scrive De Luca nel post a corredo del video –. Fate attenzione all’ultima macchina! Questo video è di ieri, 5 agosto 2020, intorno alle ore 18:00 Via Bonino fronte gazzetta del sud. Noi non ci vogliamo giustificare e non intendiamo sottrarci dalle nostre responsabilità però così facciamo doppia fatica con doppi costi che pagheremo tutti noi contribuenti. Comunque siamo già sulle tracce del Re dei Porci!”.