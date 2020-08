Messina, isole Eolie impegnate nel riciclo della plastica: attivati “mangiabottiglie” a Lipari, Vulcano, Panarea e Salina

7 Agosto 2020 13:43

Messina. Alle isole Eolie da oggi ognuno di noi potrà contribuire a ridurre l’inquinamento dovuto alla plastica grazie ai “mangiabottiglie” installati a Lipari, Vulcano, Salina e Panarea

Ognuno di noi da oggi potrà fare qualcosa per difendere il mare riducendo l’impatto ambientale delle bottiglie di plastica a Lipari, Vulcano, Salina e Panarea.

Alle isole Eolie infatti l’impegno per tutelare l’ambiente e combattere l’inquinamento ha portato a rendere nuovamente operativi tutti gli eco-compattatori di bottiglie di plastica posizionati nell’arcipelago che, in alcuni casi, durante il periodo di lockdown, non erano più accessibili.

Grazie alla campagna “#EmergenSea: Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il mare”- realizzata e portata avanti grazie al prezioso sostegno di Aeolian Islands Preservation Foundation, Blue Marine Foundation e della Caronte & Tourist e alla collaborazione dei Comuni di Lipari, Malfa, degli Istituti Comprensivi Lipari e isole Eolie e degli esercizi commerciali che hanno dato la disponibilità ad ospitare i compattatori – dal 2018 ad oggi sono state posizionate 4 macchine mangiabottiglie che hanno recuperato e assicurato al corretto riciclo oltre 120.000 bottiglie in plastica.

In un contesto che vede i comuni eoliani impegnati nel percorso verso l’eliminazione della plastica usa e getta e più in generale verso la sostenibilità, #EmergenSea rappresenta un importante supporto nel processo di conoscenza sull’uso consapevole delle risorse e di contrasto alla dispersione di rifiuti nell’ambiente.

La campagna, in particolare mira a coinvolgere le comunità isolane nell’avvio di azioni concrete per favorire la messa a punto di un ciclo virtuoso che consenta il recupero di PET da destinare alla produzione di nuove bottiglie di plastica.

A seguire i posti con relativi orari dove cittadini e turisti possono andare a portare le bottiglie in PET

Lipari – IC Lipari, Scuola Santa Lucia, Via prof. E. Carnevale – con orario dalle 8 alle 14

Vulcano – Supermercato Sapori & Dintorni Conad, Via provinciale, sempre accessibile

Panarea – Supermarket Da Pina, Via Comunale Mare, sempre accessibile

Salina, Malfa – IC Isole Eolie, Via Umberto I, 15 con orario dalle 8.30 alle 12.30