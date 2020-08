Messina: incontro con i vertici di Atm sulle tariffe ad hoc per disabili [FOTO]

27 Agosto 2020 18:22

Messina. Si è svolto ieri l’incontro tra Pippo Campagna, Presidente di Atm Spa ed una delegazione di utenti disabili. Emerge un quadro rassicurante sulla rispondenza dei mezzi alle necessità di questa fetta di utenza

Si è svolto ieri mattina presso la sede dell’Atm Spa un incontro tra il presidente Pippo Campagna ed alcuni utenti disabili per verificare l’accessibilità sui bus dell’Azienda Trasporti da parte di persone con disabilità.

Durante il sopralluogo è stato constatato che tutti gli autobus del parco mezzi Atm sono a norma e che l’inginocchiamento laterale, vale a dire la manovra che permette ai bus di piegarsi su un lato ed estrarre la pedana per le persone sulla sedia a rotelle, funziona perfettamente.

L’incontro di ieri mattina si è inoltre rivelato un’occasione propizia per iniziare a discutere di una politica tariffaria ad hoc per i cittadini con disabilità.

L’Atm si è detta disponibile a prevedere nell’imminente futuro agevolazioni per i cittadini diversamente abili che utilizzeranno il trasporto pubblico. “Desideriamo – dichiara il presidente Campagna – che l’Atm diventi un punto di riferimento per tutti i cittadini. Anche le persone disabili devono essere messe nelle condizioni di spostarsi in città utilizzando i mezzi pubblici, che sono già tutti perfettamente a norma e consentono l’accesso a bordo anche a chi si trova su una sedia a rotelle. Per far sì che siano sempre più numerosi gli utenti con disabilità che scelgono di viaggiare sui mezzi Atm, pianificheremo nelle prossime settimane una politica tariffaria speciale”.