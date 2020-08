Sicilia, incidente sulla nave passeggeri Sansovino: si stacca il portellone centrale per il cedimento dei supporti

17 Agosto 2020 17:02

A seguito dei danni che hanno interessato il portellone centrale della nave Sansovino, Caronte & Tourist si sta impegnando affinché venga garantito il passaggio per tutti i passeggeri che avevano prenotato

Durante le operazioni di disormeggio e chiusura, a causa della rottura di un cavo d’acciaio il portellone centrale della nave “Sansovino” ha ceduto sganciandosi dai supporti.

La nave è rimasta in rada a Linosa in attesa dell’autorizzazione delle competenti autorità per poter effettuare il viaggio di trasferimento e avviare i necessari lavori di riparazione una volta giunta a Porto Empedocle.

“Caronte & Tourist – si legge in una nota – sta provvedendo a riproteggere i 347 passeggeri a bordo. In particolare, 147 migranti con relativa scorta saranno imbarcati sulla motonave ‘Cossyra’ e 200 sull’aliscafo ‘Ettore’ di Liberty Lines. C&T sta inoltre valutando diverse opzioni per garantire, nei prossimi giorni, il passaggio sui propri mezzi ai passeggeri che avevano già prenotato, prevedendosi per la “Sansovino” lavori di riparazione di una certa importanza e dunque una fermata in cantiere non brevissima”.