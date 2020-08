Messina, incendio nella zona di Salice sulle colline di Orto Liuzzo [FOTO]

10 Agosto 2020 19:38

Messina, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per un incendio di vegetazione sulle colline di Orto Liuzzo

Due squadre di Vigili del fuoco sono impegnate con i mezzi boschivi per spegnere un incendio che, dalle 13 di oggi, sta coinvolgendo la vegetazione a ridosso dell’autostrada A20 nella zona di Salice, in provincia di Messina. Operazioni in corso.