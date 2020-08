Messina: il Prefetto in visita alle sale operative alle forze di polizia e dei vigili del fuoco [FOTO]

16 Agosto 2020 10:28

Il Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, ha trascorso la mattinata del 15 agosto in visita presso le sale operative delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco per ringraziare tutti coloro che, anche in una giornata tradizionalmente dedicata alla famiglia e alle vacanze, lavorano per garantire la sicurezza e la serenità delle persone. Il Prefetto Librizzi, accompagnata dal Questore di Messina, dr. Maurizio Calvino, e dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri, Colonnello Lorenzo Sabatino, e della Guardia di Finanza, Colonnello Gerardo Mastrodomenico, si è inizialmente recata presso le rispettive sale operative, per poi concludere la visita al Comando dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Comandante provinciale, ing. Giuseppe Biffarella.