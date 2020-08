Messina, giovane marocchino brutalmente aggredito a colpi di bottiglia rotta da un 27enne messine a Villafranca Tirrena

22 Agosto 2020 14:07

Messina. È scaturita da futili motivi l’aggressione da parte di un 27enne messinese ai danni di un giovane marocchino che ha colpito ripetutamente con i cocci di una bottiglia rotta

Nella mattinata di oggi, a conclusione di un’attività d’indagine avviata a seguito del ferimento di un giovane di origine marocchina avvenuto nella notte di ieri a Villafranca Tirrena, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro e della Stazione di Villafranca Tirrena hanno identificato il responsabile dell’aggressione, denunciando alla Procura della Repubblica di Messina un 27 messinese, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di lesioni aggravate.

In particolare i militari dell’Arma, sulla scorta delle dichiarazioni assunte da alcuni testimoni e dell’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie limitrofe a quelle dell’aggressione, hanno ricostruito i fatti accertando che i due avevano trascorso insieme la serata in un locale della cittadina tirrenica, e successivamente, per futili motivi, avevano avuto una lite nel corso della quale il 27enne colpiva più volte il rivale in varie parti del corpo con il collo di una bottiglia rotta, provocandogli delle ferite da taglio, lasciandolo accasciato al suolo e dandosi alla fuga fino a questa mattina quando è stato rintracciato dai Carabinieri.