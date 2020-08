Messina: Ganzirri e Torre Faro completamente allagate per le piogge di questa mattina, disagi al traffico e per le abitazioni [FOTO]

7 Agosto 2020 13:01

Ganzirri e Torre faro sommerse dalle piogge di questa mattina: il comitato Messina Nord chiede interventi urgenti

“Bastano pochi minuti d’acqua per fare allagare la via Consolare Pompea la via lago grande a Ganzirri con l’esplosione dei tombini fognari”. A scriverlo il comitato Messina Nord che segnala una criticità ben nota relativa ai borghi messinesi di Ganzirri e Torre Faro che, ogni volta che si verificano rovesci, anche di media intensità finiscono per buona parte allagati.

“Inoltre – proseguono gli esponenti del comitato – a Torre Faro succede la stessa cosa in via nuove scuole Contrada Canale è in via III palazzo dove l’acqua piovana non riesce a defluire correttamente. Gli sfoghi presenti lungo la via Consolare Pompea e via lago grande Lago di Ganzirri e lungo il canale di Torre Faro sono totalmente chiusi da terra e detriti vari che negli anni si sono accumulati liberare queste bocche potrebbe già evitare l’allagamento totale della strada.

“A Ganzirri l’acqua piovana riesce a coprire totalmente il marciapiede rendendo difficoltoso il transito delle autovetture e soprattutto dei pedoni causando anche enormi problemi alle abitazioni, con il pericolo di allagamenti. La cosa peggiore è che quell’acqua non è solo piovana ma vi è la presenza di acque nere poiché molti tombini della zona saltano facendo fuoriuscire la fogna“.

“Iniziare a pulire e liberare dai vari detriti che si sono accumulati negli anni le varie bocche di sfogo presenti lungo il lago e il canale di Torre Faro potrebbe già essere una soluzione tampone in attesa di una soluzione nettamente migliore che eviti che queste strade si allarghino ad ogni pioggia. Programmare un intervento nel più breve tempo possibile potrebbe già essere una soluzione in previsione dei prossimi mesi autunnali e invernali”.