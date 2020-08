Messina, Duomo gremito per Davide: l’ultimo saluto al 19enne morto nell’incidente stradale in Sardegna

1 Agosto 2020 16:15

Messina piange il 19enne morto nel tragico incidente in Sardegna: Duomo gremito per i funerali di Davide Luna

Duomo gremito questa mattina per i funerali di Davide Luna, il 19enne di Messina morto nel tragico incidente stradale in Sardegna. L’intera città si è stretta al dolore della famiglia, lacerata per una perdita così improvvisa. A dare l’ultimo saluto a Davide c’erano tanti parenti, amici e conoscenti.