Messina: il professor Francesco Pira nominato Vice Presidente nazionale della SO.SAN: “incarico che svolgerò con umiltà e passione”

14 Agosto 2020 11:09

L’Assemblea dei soci della SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions ODV che si occupa di aiutare i bisognosi, ha votato i nuovi organismi per il prossimo triennio

Cambiano i nomi all’interno dell’organico dell’Assemblea dei soci della SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions ODV. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il sociologo e docente universitario siciliano, professor Francesco Pira, è il nuovo Vice Presidente nazionale con Delega alla Comunicazione Esterna della SO.SAN. l’organizzazione del Multidistretto 108 Lions Italia, che dal 2003, si occupa della sanità delle persone più disagiate. Per il triennio 2020-23 sarà il chirurgo Salvatore Trigona a guidare la SO.SAN. Salvatore Trigona è stato confermato presidente all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo uscito lo scorso 4 luglio dall’Assemblea dei soci. Al suo fianco per gestire le attività, due Vice Presidenti, Franco De Toffol e Francesco Pira. Segretario è stato eletto Francesco Antico e Tesoriere Andrea Salmi.

“E’ con umiltà e passione che mi accingo a svolgere questa funzione delicata – ha dichiarato il Vice Presidente Francesco Pira, professore di comunicazione e giornalismo all’Università degli Studi di Messina – e ringrazio l’Assemblea dei soci di tutta Italia per avermi eletto nel Consiglio Nazionale e il Presidente dottor Salvatore Trigona per aver proposto la mia nomina”.

Ecco il nuovo organigramma: Salvatore Trigona: Presidente – Rapporti con l’Estero – Centri SO.SAN.; Franco De Toffol: Vicepresidente Vicario – Comunicazione Interna; Francesco Pira: Vicepresidente – Comunicazione Esterna: Web – Social Media; Francesco Antico: Segretario; Mauro Bianchi: Centro studi – Raccolta fondi – Crowdfunding e Fundraising; Salvatore Cottone: Ufficio fiscale; Lucio Giaccari: Convegni ed attività promozionali; Angelo Iacovazzi: Centri Pugliesi – Rapporti con le altre Associazioni di volontariato; Manlio Leonardi: Centri Siciliani – Rapporti con le altre Associazioni di volontariato; Andrea Salmi: Tesoriere – Adeguamento normative 3° settore; Marco Vecchi: Raccolta fondi – Rapporti con Sponsor – Imprese e Volontariato.

“Fare solidarietà attiva a favore di chi ha bisogno La SO.SAN. – ha spiegato il Presidente Salvatore Trigona – non è facile né scontato. Tutti conosciamo i tanti e vari motivi che possono renderla difficile se non a volte impossibile. La SO.SAN. tramite i suoi soci ha saputo interpretare, in tutti questi anni di attività, le sue tante missione di solidarietà sia in Italia che all’estero, ma essendo essa divenuta sempre più complessa, è stato necessario realizzare un Consiglio Direttivo, con nuove figure professionali, da affiancare ai vecchi componenti di maggiore esperienza, per meglio svolgere gli scopi per cui è nata nel 2003.

Nel triennio entrante, oltre alle missioni sanitarie all’estero, ci concentreremo sul rafforzamento della nostra presenza sul territorio con l’apertura di nuovi Centri di Solidarietà Sanitaria, continueremo con la distribuzione di buoni alimentari per essere vicini ai poveri sempre più in difficoltà, realizzando un nuovo progetto, ampliando l’operatività dei Centri territoriali.

La recente pandemia ha dimostrato quanto sia importante la nostra presenza e il nostro lavoro”.

Sono stati già tenuti due Consigli Direttivi su Gotomeeting, che sono stati particolarmente interessanti per le nuove idee, la disponibilità e l’entusiasmo di tutti. Se il buon giorno si vede dal mattino…”.