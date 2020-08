Messina, Forza Italia nomina Pio Amadeo e Giovanni Crimi alla guida del partito

28 Agosto 2020 14:19

Messina. Pio Amadeo e Giovanni Crimi sono stati nominati alla guida della compagine cittadina di Forza Italia. Due azzurri di lungo corso vicini all’assessore Bernadette Grasso

Forza Italia nomina il tandem Pio Amadeo e Giovanni Crimi alla guida del partito a Messina. Gli auguri di buon lavoro da parte del Coordinatore regionale Gianfranco Miccichè:

Forza Italia a Messina punta tutto su Pio Amadeo e Giovanni Crimi per la guida del partito. Si tratta di due azzurri di lungo corso e volti noti della politica dello Stretto, storicamente vicini all’assessore regionale Bernardette Grasso e al capogruppo azzurro all’Ars, Tommaso Calderone.

Dopo la gestione transitoria del commissario Pippo Trischitta, per il quale potrebbe giungere un nuovo incarico, la nomina del tandem Amodeo-Crimi completa così il quadro di Forza Italia in Sicilia.

Ai due azzurri giungono le felicitazioni del commissario regionale Gianfranco Miccichè con gli auguri di un proficuo lavoro.