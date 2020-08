Messina, focus in Prefettura sulla ripresa dell’anno scolastico: misure sanitarie e disposizioni logistiche

31 Agosto 2020 18:18

Messina. Ripresa delle attività scolastiche: dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale arriva la richiesta di personale extra necessario in funzione del previsto sdoppiamento delle classi

Si è tenuta nella mattinata odierna una riunione, presso la Prefettura di Messina, per valutare le problematiche connesse alla ripresa in sicurezza dell’anno scolastico, con la partecipazione del Sindaco della Città metropolitana di Messina, del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, nonché di responsabili e rappresentanti del Comune di Messina, dell’ASP, ANCI, Ordine dei Medici e Protezione Civile Regionale.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha richiamato l’attenzione su due fondamentali aspetti, ovvero quello sanitario, derivante dalla necessità di contenere l’emergenza epidemiologica ancora in atto, e quello logistico per organizzare le aule già esistenti e reperire quelle ulteriori che si rendessero necessarie, ai fini di garantire in sicurezza la riapertura degli istituti scolastici entro il 14 settembre.

Il rappresentante dell’ASP ha comunicato che la valutazione sierologica è già in atto per il personale docente e ATA, grazie all’attivazione di un ambulatorio dedicato operante già dal 27 agosto u.s. e sino al 14 settembre p.v., e la stessa verrà attuata anche in favore degli alunni tramite il controllo della temperatura e la tempestività degli accertamenti.

In tal senso, è stata appurata altresì la disponibilità manifestata dai Medici iscritti all’Ordine provinciale di provvedere, a titolo volontario, sin dal 3 settembre p.v. all’effettuazione di controlli e accertamenti presso gli istituti.

Sotto il profilo amministrativo, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale ha evidenziato di aver richiesto al MIUR organico aggiuntivo, resosi necessario in ragione del previsto sdoppiamento delle classi per assicurare le distanze previste dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco di Messina ha reso noto di aver già avviato le opportune operazioni per garantire la tempestiva disponibilità delle aule con le opportune cautele, adeguando con dei lavori appaltati e già in corso d’opera gli edifici preesistenti ed acquisendo da privati la disponibilità di quelli occorrenti, a seguito di avvisi formulati nell’occasione. In proposito, ritiene che, per quanto riguarda i plessi di Messina, ad eccezione del completamento di alcuni lavori, si dovrebbe avere la disponibilità degli stessi entro l’inizio dell’anno scolastico.

Maggiori criticità sono state ravvisate in ambito metropolitano, ove a fronte di una complessiva carenza di 273 aule, si sta provvedendo ad ogni modo ad adeguare i plessi scolastici, a verificare dei locali per i quali è stata espressa manifestazione d’interesse da parte di privati a seguito di relativo avviso, nonché a predisporre, ove gli spazi lo consentano, dei prefabbricati, pur permanendo ad oggi problematiche per la carenza di 5 aule a Santa Teresa di Riva.

Nel corso della predetta riunione, quindi, dopo aver preso atto di quanto già posto in essere al fine di assicurare la ripresa delle lezioni scolastiche garantendo l’osservanza della normativa emergenziale, la Prefettura ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione e, in tal senso, già mercoledì sarà tenuta una ulteriore riunione in presenza dei Sindaci e dei dirigenti scolastici dei Comuni presso i quali, secondo quanto comunicato dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, risultano ancora criticità.