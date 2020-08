“Messina Fest 2020”: approvato dalla Giunta il calendario degli appuntamenti

26 Agosto 2020 17:00

Messina. Sono 7 le date durante le quali si svolgeranno, nell’arena di Villa Dante, gli spettacoli del Messina Fest 2020. Numerosi gli eventi ad ingresso gratuito

La Giunta Municipale presieduta dal Sindaco Cateno De Luca riunitasi oggi, mercoledì 26, a Palazzo Zanca, su proposta dell’Assessore agli Spettacoli Francesco Gallo, ha approvato il calendario di eventi da realizzare in compartecipazione con soggetti privati che si terranno all’Arena di Villa Dante.

La manifestazione, denominata “Messina Fest 2020” che prenderà il via il 12 settembre e si concluderà il 3 ottobre, prevede anche numerosi spettacoli ad ingresso gratuito e sarà presentata nella prossima settimana. Questi gli appuntamenti:

12 settembre, “Insieme Show in Tour” con Toti e Totino, Carlo Kaneba, Falsi d’autore, I Respinti, Eduardo Saitta, Nicol Angelozzi, Adriano Canonico, Mariuccia Cannata, presenta Daria Luppino;

18 settembre, Lello Analfino & Tinturia, in concerto;

19 settembre, Stash (frontman The Kolors), in concerto;

20 settembre, Roberto Lipari in “Non ce n’è comico!”;

26 settembre, show omaggio a Morricone con Alberto Urso;

27 settembre, replica show omaggio a Morricone con Alberto Urso;

3 ottobre, “Premiata Forneria Marconi”, in concerto.