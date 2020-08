Messina: a Ferragosto il Prefetto visiterà le sale operative delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco

14 Agosto 2020 11:55

Ferragosto, il Prefetto di Messina in visita alle centrali operative delle Forze di Polizia

Nella mattinata del 15 agosto, in occasione della festività del Ferragosto, il Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, si recherà in visita presso le sale operative delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

L’iniziativa vuole essere l’occasione per ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che, anche nelle giornate di festa, assicurano, ciascuno nei propri ambiti di intervento e, spesso, in stretta correlazione, un impegno costante a tutela della sicurezza delle persone.

L’impegno di Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, imprescindibile in giornate, come quelle di Ferragosto, segnate dall’intenso traffico veicolare e dagli spostamenti nei luoghi di vacanza, assume ancor più rilievo nell’estate in corso, attesa la necessità di assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid – 19.

Il Prefetto Librizzi si recherà, alle 10.30, presso la sala operativa della Questura, proseguendo poi la visita ai Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e concludere, quindi, con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.