Messina, da domani, giovedì 20, il Comune distribuirà i tesserini venatori per la stagione 2020/2021

19 Agosto 2020 16:25

Messina. La distribuzione dei tesserini venatori verrà effettuata nei confronti di associazioni venatorie legalmente riconosciute e singoli cacciatori, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Zanca

Da domani, giovedì 20, previo appuntamento telefonico, sono in distribuzione i tesserini venatori per la stagione 2020/2021 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo Zanca, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13, martedì e giovedì, anche di pomeriggio, dalle 15 alle 16.30.

Per fissare l’appuntamento i numeri telefonici sono i seguenti: 090-7722128 e 090-7722149. La distribuzione avverrà alle associazioni venatorie legalmente riconosciute e a singoli cacciatori che ne facciano richiesta. L’Assessore con delega ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli ha evidenziato che: “Si dà continuità agli accordi pregressi che hanno funzionato e quindi si prosegue nella piena attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 681 del 19 dicembre 2018 ed i relativi protocolli d’intesa del 22 gennaio dello scorso, con i quali applicando il principio di sussidiarietà, il Comune ha potuto delegare funzioni proprie alle libere associazioni di cittadini”.

“Tale attività – ha concluso l’Assessore – è la normale prosecuzione dell’ottimo lavoro già realizzato quando la collaborazione sperimentale con le associazioni venatorie ha consentito in soli quattro giorni il rilascio del 90 per cento circa dei tesserini”.

Gli organismi delegati per le attività di distribuzione e ritiro nel territorio comunale dei tesserini caccia per la stagione venatoria 2020/2021 sono le associazioni “Caccia Pesca Ambiente Siciliano”, “Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie”, “Federazione Italiana della Caccia”, “Italcaccia”, “A.N.U.U. Migratoristi”, “Artemide Caccia e Ambiente”, “Federazione Caccia per Le Regioni d’Europa”, “Federazione Siciliana della Caccia”, “Nazionale Libera Caccia”, “Unione Nazionale Enal Caccia – Pesca – Tiro” e “Liberi Cacciatori Siciliani”.