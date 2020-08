Messina, da domani il via ai “Castanea’s Summer plays”: l’iniziativa degli under 30 della comunità di Castanea per ravvivare il paese

24 Agosto 2020 16:30

Messina. Da domani, 25 agosto, al via i “Castanea’s Summer plays”, iniziativa organizzata dal Movimento Nuova Castanea. Diverse le iniziative in programma: dai tornei di pallavolo, al biliardino aglie e-sport

Quattro giornate dedicate allo sport e al divertimento. Sono i “Castanea’s Summer plays”, l’evento organizzato dal Movimento Nuova Castanea con l’obiettivo di rianimare il paese dando luogo ad una manifestazione che riunirà tutti i ragazzi dal 25 al 28 agosto, presso il campo da tennis del villaggio.

Tornei di pallavolo, ping pong, briscola, biliardino e anche di Fifa verranno organizzati dall’associazione di ragazzi under 30, il cui scopo è proprio quello di risollevare Castanea per dargli una voce più giovane e nuova.

“Abbiamo sentito l’esigenza di dover fare qualcosa che coinvolgesse il paese – spiega il presidente Ninni Caprì -. Il nostro obiettivo è far sì che i ragazzi abbiano per questi quattro giorni un posto dove poter socializzare, divertirsi e passare del tempo ludico, confrontandosi grazie ad una sana rivalità”.

L’evento è riservato ai soci, ma sarà possibile iscriversi all’associazione anche sul momento, prima di accedere alle attività, versando la quota d’iscrizione. L’età per prendere parte alla manifestazione va dai 6 anni in su, ma i quali volessero solo assistere potranno farlo purché si rispettino le norme anti-covid (mascherine e distanziamento sociale).

“Naturalmente, l’intero evento è stato organizzato e strutturato affinché vengano rispettate le normative vigenti in materia di sanità, data l’attuale emergenza coronavirus, infatti abbiamo tutte le autorizzazioni per svolgere la manifestazione e le attività in totale sicurezza”, tiene a sottolineare il presidente Ninni Caprì, che insieme a tutto il movimento si è adoperato proprio perché venisse garantita l’incolumità dei partecipanti.