Messina, De Luca e la nuova Giunta: “in tanti hanno rifiutato l’incarico, ecco i motivi”

1 Agosto 2020 15:50

Messina, De Luca e la nuova Giunta: “oggi abbiamo avuto tanti colloqui per la definizione della nuova giunta comunale: il pellegrinaggio nel mio ufficio è iniziato alle sei, in tanti hanno rifiutato l’incarico”

“Stiamo lavorando alla nuova giunta comunale. Oggi abbiamo avuto tanti colloqui per la definizione della nuova giunta comunale: il pellegrinaggio nel mio ufficio bucolico è iniziato alle sei”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca. “Quando ho esposto il mio concetto di “una marcia in più” alcuni mi hanno detto no grazie perché ho la mia professione da portare avanti, oppure no grazie perché ho la mia famiglia a cui badare, oppure no grazie perché preferisco continuare a fare il consigliere comunale in quanto non rischio nulla ed occupo solo il dieci percento del tempo che tu pretendi per il ruolo di assessore percependo come tuo assessore quasi gli stessi soldi che prendo come consigiere comunale … oppure no grazie perché il sabato e la domenica ho i miei hobby ed alle ore 8:00 la mattina devo portare i miei figli a scuola e li devo prendere alle ore 14:00 e la sera alle ore 20:30 ceniamo tutti a Casa oltre che tre volte la settimana faccio la spesa a mia moglie e la porto dal parrucchiere e poi per la manicure. Risposte tutte legittime perché la vita bisogna godersela ottenendo il massimo risultato con il minor sforzo. Ma io a tutti ho esposto il mio concetto di “quanto produci e non di quanto mi costi” e questo approccio ha messo in difficoltà tutti gli interlocutori. Ora con Daniele ci fermiamo perché dobbiamo pensare alle nostre faccende agricole. Riprenderemo domani mattina alle ore 5:00 per tutta la giornata. Troverò le persone giuste per nominare i due assessori ? Oppure devo rinviare ed attendere settembre o Natale?“, conclude.