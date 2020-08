Messina, De Luca annuncia: “è pronta la nuova giunta, domani i nomi”

2 Agosto 2020 20:32

Messina, De Luca: “domani nel salone delle bandiere Palazzo Zanca sarà presentata la nuova giunta comunale”

“Domani, lunedì 3 agosto alle ore 11:00, nel salone delle bandiere Palazzo Zanca sarà presentata la nuova giunta comunale con una diretta sulla pagina De Luca Sindaco di Messina. Seguirà il dibattito con i giornalisti. Ringrazio tutti coloro che in queste ore si sono sprecati ed esprimere giudizi sull’operato della giunta con pagelle e solidarietà agli ex assessori”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. “Domani ce ne sarà per tutti i gusti! Spero che questi personaggi, qualcuno anche parecchio blasonati, abbia la medesima bontà di esprimersi dopo che ha studiato la relazione sul secondo anno di attività di sindaco che lunedi, 10 agosto, sarà presentata alla stampa unitamente al nuovo direttore generale di Palazzo Zanca. Se Messina è stata ridotta così certamente ci sarà un motivo ed è inutile negare che la responsabilità è dei poteri forti (non solo politici) che hanno espresso la peggiore fezza di amministratori locali che Messina potesse avere”, conclude.