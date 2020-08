Messina, l’assessore regionale alle infrastrutture a Mongiuffi Melia per ispezionare il ponte che divide a metà il comune: “Lunedì i rilievi per progettare il risanamento” [FOTO]

23 Agosto 2020 12:15

Messina. L’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone si è recato a Mongiuffi Melia per ispezionare il ponte risalente agli anni ’50 e oggi chiuso da 3 anni: “L’anno prossimo iniziano i lavori”

L’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone si è recato a Mongiuffi Melia, piccolo comune nel messinese, per verificare lo stato di un ponte chiuso al traffico ormai da 5 anni e che allo stato attuale riesce solo a spezzare in due il paese.

“Eccoci a Mongiuffi Melia – scrive Falcone sulla sua pagina Facebook –. Un piccolo Comune del Messinese, spezzato in due da un ponte chiuso al traffico e dimenticato da cinque anni. Noi ci siamo. Lunedì mandiamo i nostri tecnici per fare i rilievi statici e iniziare a progettare il risanamento di questo collegamento realizzato negli anni ‘50. L’anno prossimo dovranno iniziare i lavori. Oggi in sopralluogo con il sindaco D’Amore e i suoi assessori”.