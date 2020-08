Messina, anche gli esponenti cittadini del M5S sostengono la chiusura dell’hotspot di Bisconte

22 Agosto 2020 12:08

I deputati messinesi del M5S sull’hotspot di Bisconte: “La città continua ad essere multirazziale e ospitale, ma le condizioni di sicurezza dei cittadini devono essere garantite sempre e comunque e in questo momento non lo sono”

“La situazione che si è venuta a creare a seguito dei flussi migratori provenienti dalla Tunisia ha provocato molteplici disagi alle comunità che ospitano Cas e hotspot per via del particolare status di questi migranti e accentuato dal regime di quarantena a cui devono essere sottoposti. Tra gli abitanti che stanno patendo i maggiori disagi, anche per via delle fughe di migranti, rientrano certamente quelli del villaggio di Bisconte a Messina, città che da alcuni anni ospita un hotspot all’interno dell’ex caserma Gasparro”. A dichiararlo sono i deputati regionali M5S Antonio De Luca e Valentina Zafarana insieme ai deputati nazionali Francesco D’Uva e Grazia D’Angelo che da diverse settimane sono al lavoro per trovare una soluzione definitiva ai disagi che vivono i cittadini del Messinese a causa dei flussi dei migranti.

Nelle scorse settimane, durante la visita a Porto Empedocle del Viceministro dell’Interno Vito Crimi la “questione Messina” era stata evidenziata con forza dal Deputato Regionale Antonio De Luca che aveva chiesto la chiusura definitiva del centro di Bisconte e il trasferimento dei migranti presso altra sede.

“La questione non è di semplice risoluzione – spiegano i deputati M5S De Luca, Zafarana, D’Uva e D’Angelo – e con il Governo Nazionale stiamo vagliando possibili alternative alla sede messinese, ma considerato che l’hotspot di Messina ricade all’interno del perimetro urbano, ed oggi è vissuto con preoccupazione dai residenti a causa delle fughe di alcuni migranti, certamente dovrà essere risolto una volta per tutte“.

La richiesta è stata ribadita in queste ore nel corso di un colloquio telefonico avvenuto tra gli stessi Vito Crimi e Antonio De Luca e sarà affrontato durante un vertice che sarà organizzato dal Viceministro prossimi giorni.

“Messina continua ad essere una città multirazziale e ospitale, – concludono i portavoce messinesi – le condizioni di sicurezza dei cittadini devono essere garantite sempre e comunque e in questo momento non lo sono, per questo stiamo profondendo il massimo impegno per risolvere il problema una volta per tutte, con pochi annunci, per come è nostro costume, ma con grande determinazione”.