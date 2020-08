Messina, a Lipari incontro tra comune e sindacati sulla sicurezza dei lavoratori del settore rifiuti: “Proti per azioni di lotta eclatanti”

27 Agosto 2020 17:31

Messina. Dopo l’incidente dello scorso 15 agosto che ha visto un operatore della nettezza urbana di Lipari finire in mare con il suo camion, FP CGIL incontra l’Amministrazione Comunale per discutere di sicurezza: “Proti per azioni di lotta eclatanti”

Si è tenuto nella giornata di ieri, 26 agosto, l’incontro tra la FP CGIL e l’Assessore all’ambiente del Comune di Lipari, Massimiliano Taranto, per affrontare le numerose criticità che interessano il settore dei rifiuti.

Primo punto al centro della discussione, dopo il grave incidente verificatosi a Ferragosto, la sicurezza dei lavoratori: “È stata richiesta e raccomandata – affermano il segretario generale della FP CGIL Francesco Fucile, il responsabile di settore Carmelo Pino e la RSU Fabio Colone – la massima attenzione di tutte le parti in causa inclusi gli organi preposti e l’Amministrazione Comunale stessa. È stata denunciata la mancanza di mezzi ed attrezzature, in particolare nei mesi di maggiore affluenza di turisti e visitatori nelle Isole che hanno rischiato di vanificare gli innumerevoli sforzi profusi dalle maestranze per mantenere un minimo di decoro, mettendo, a volte in discussione il servizio stesso”.

La FP CGIL ha inoltre chiesto all’Amministrazione Comunale lo stato dei pagamenti delle fatture alla Loveral per i servizi svolti, che stanno avendo forti ripercussioni sul pagamento degli stipendi ai dipendenti, che vengono definiti dal sindacato: “cronici oltre che insopportabili”.

Sul tema il Comune di Lipari ha risposto che i pagamenti sono pressoché regolari ed in linea con quanto previsto dal contratto di appalto. “Rispetto a questa problematica la F.P. Cgil di Messina – evidenziano i rappresentanti sindacali – ha anticipato e comunicato all’Ente Appaltante una recrudescenza delle azioni di lotta, che in questi ultimi due mesi per rispetto a quanto previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali non è stato possibile mettere in atto e che già dal primo settembre verranno attivate le procedure previste dalla normativa sopra richiamata che potrebbero portare ad azioni di lotta eclatanti. In ultimo la Fanzine Pubblica CGIL ha informato L’Amministrazione Comunale di avere già attivato i propri uffici legali per il recupero delle somme contenute nella busta paga di Maggio 2020 (TFR ed emolumenti vari di fine lavoro)”.

Il prossimo incontro tra le parti, stando a quanto reso noto da FP CGIL di Messina, si terrà dopo metà settembre.