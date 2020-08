1 Agosto 2020 13:25

Messina. 55enne di potenza arrestato a Capo d’Orlando per aver tentato di rubare oggetti in chiesa

Vano Giacomino di 55 anni, di Potenza, è stato arrestato ieri dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando, per aver tentato di rubare oggetti sacri dalla Parrocchia di Cristo del centro paladino.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in flagranza di reato. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al parroco.

L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.