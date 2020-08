“Può prendere pure Messi”, la reazione (ironica) del web al mercato stellare della Reggina [FOTO]

29 Agosto 2020 09:35

Calciomercato Reggina, il club amaranto è senza limiti. Il web si scatena con le foto di Leo Messi con la maglia del club calabrese

“Il presidente Gallo può prendere pure Messi“. E’ questa la reazione dei tifosi della Reggina ed in generale dei social, al mercato stellare del club amaranto. La campagna acquisti portata avanti dal direttore sportivo Massimo Taibi è stata sicuramente di altissimo livello, sono arrivati calciatori del calibro di Menez, Lafferty e Crisetig in grado di fare la differenza nel campionato di Serie B, più qualche giovane di belle speranze come il portiere Plizzari. Nelle ultime ore è stato piazzato un colpo internazionale, forse quello più importante della storia del club: Adil Rami. Il difensore campione del mondo con la maglia della Francia ha accettato la proposta e arriverà in Italia nei prossimi giorni. Si tratta di un acquisto che non ha bisogno di presentazioni, un lusso per la categoria. Poi si lavorerà per l’arrivo di un centrocampista e un altro attaccante, probabilmente anche di un esterno di centrocampo. I tifosi della Reggina sono in estasi, sul web è arrivata la reazione (ironica), circolano foto di Messi con la maglia amaranto: “che attacco con Menez, Denis, Lafferty”, scrive un utente. In alto la FOTOGALLERY con le immagini più divertenti e qualche messaggio dei tifosi.