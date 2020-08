Mattarella: “la scuola è una risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale”

31 Agosto 2020 09:40

Mattarella: “la comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi”

“La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi: ne comprendiamo ancor più l’importanza dopo le chiusure imposte dalla pandemia. Esempi come quello di Maria Montessori esortano ad affrontare efficacemente le responsabilità di questo momento difficile”. E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori.