15 Agosto 2020 15:36

Tragedia in Sicilia: donna morsa da ragno violino entra in coma e muore, la 51enne lamentava dolore e infiammazione

Tragedia in Sicilia dove una donna 51 anni, Roxamunda Constant, è morta a Marsala, a seguito del morso di un ragno violino: residente con la famiglia nella periferia della città siciliana, si era recata all’ospedale “Paolo Borsellino” circa una settimana dopo essere stata morsa dal ragno, lamentando dolori. In seguito la donna è entrata in coma ed è rimasta in terapia intensiva per quasi 2 settimane, prima del decesso.