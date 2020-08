Marittimo della Liberty Lines attivo sulla tratta Milazzo-Eolie positivo al Covid: viaggiava a bordo dell’aliscafo Eschilo

31 Agosto 2020 13:40

Messina. A seguito di un tampone effettuato sul personale della compagnia di navigazione Liberty Lines un marittimo è risultato positivo al Covid. Lavorava sull’aliscafo Eschilo, attivo sulla tratta Milazzo – Isole Eolie

Un marittimo della Liberty Lines, la compagnia di navigazione attiva tra Messina, Milazzo, Trapani e le isole minori della Sicilia è risultato positivo al coronavirus.

L’uomo, parte del personale viaggiante a bordo dell’aliscafo Eschilo in servizio sulla tratta Milazzo – Isole Eolie, aveva prestato servizio 5 giorni fa ed attualmente si trova a riposo. La Società, inoltre, ha sostituito i colleghi che avevano lavorato con lui negli ultimi giorni in via precauzionale.

Anche lo stesso aliscafo Eschilo è stato sostituito per consentire le operazioni di sanificazione. Al suo posto è stato schierato l’aliscafo Calypso.

La Liberty Lines ha infine reso noto che tutte le operazioni sono state effettuate in stretto coordinamento con la Capitaneria di Porto di Milazzo e l’Ufficio di sanità marittima di Messina, che fa capo al Ministero della Salute, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti.

Nessuna interruzione della tratta, dunque, né cambiamenti di orari previsti nei prossimi giorni.