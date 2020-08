Il marito di Viviana Parisi le dedica un video per il 17esimo anniversario di nozze: “Siete accanto a me e mi date la forza per superare tutto questo”

31 Agosto 2020 10:58

Daniele Mondello dedica un video alla moglie Viviana Parisi ed al figlio Gioele in occasione di quello che sarebbe stato il loro 17esimo anniversario di matrimonio: “Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno”

“Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno”. La dedica proviene da Daniele Mondello ed è rivolto alla moglie, Viviana Parisi, la deejay 43enne trovata morta insieme al figlio di 4 anni Gioele, nei boschi di Caronia, nel messinese.

La dedica, contenuta in un video, è stata fatta da Daniele per celebrare il giorno del 17eseimo anniversario di nozze con la moglie ed è densa di sentimento: “Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Dicevi sempre che ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importa il risultato o i mezzi a disposizione ma il sentimento che metti dentro quello che fai. Amori miei – continua l’uomo rivolgendosi a moglie e figlio – adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura, perché tutto ciò che fino a qualche giorno fa era normale, adesso non lo è più. Sento che siete accanto a me e mi date la forza per superare tutto questo. Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Mi mancate, vi amo. Con amore, Daniele”.