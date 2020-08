Mareamico: “Procura riapra la Scala dei Turchi”

3 Agosto 2020 10:14

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – “Dal 27 febbraio la Scala dei Turchi è interdetta ai visitatori, poiché pericolosa. Da quel giorno, in mancanza di guardiania, si susseguono le violazioni e le Forze dell’Ordine sono costrette ad effettuare incursioni improvvise, che hanno già portato alla denuncia penale di più di 150 visitatori”. E’ quanto dice l’associazione Mareamico di Agrigento.

“Il turismo in Sicilia e ad Agrigento necessita di una Scala dei Turchi aperta – dice – Per questo motivo Mareamico ha già proposto alla Procura di Agrigento e alla Regione Sicilia una riapertura parziale, nella sola zona est, già posta in sicurezza lo scorso anno, e con entrate assolutamente contingentate”.