Calabria, mare Jonio invaso dalle meduse: “più caldo e più pulito”

2 Agosto 2020 12:26

Calabria: la presenza di meduse è “ indicatore di un cambiamento di temperature dell’acqua, diventata più calda “

Il mare nella costa ionica della Calabria, è invaso da meduse. Sono diverse le segnalazioni dei bagnanti che in questa prima parte dell’estate incontrano in mare, sempre piu’ spesso, decine di meduse. Una “novita'” accolta con curiosita’, ma anche con un pizzico di preoccupazioni legate alle “punture” di questo animale planctonico. Il fenomeno, hanno evidenziato all’AGI gli esperti dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), “e’ indicatore di un cambiamento di temperature dell’acqua, diventata piu’ calda“, ma e’ anche “la conseguenza di parametri della qualita’ dell’acqua che sono eccezionali“. Un mutamento che interessa, dunque, l’area del Mediterraneo e le coste calabresi e che, rispetto al mutamento delle temperature, viene visto anche come effetto positivo perche’, sottolineano dall’Arpacal, “questo impedisce il proliferare di certi batteri che abbiamo soltanto a determinate temperature“. Un effetto che “in climatologia e’ definito ‘feed back positivi o negativi’, perche’ l’aumento della temperatura dell’acqua non e’ per forza un indicatore negativo, ma semplicemente un riequilibrio dell’atmosfera biomarina“. In sintesi, gli esperti tracciano una equazione: “Aumento temperatura dell’acqua con conseguente aumento delle meduse che preferiscono temperature piu’ calde e coincidenza con parametri di qualita’ dell’acqua che sono eccezionali, come sono i mari calabresi al netto di alcune criticita‘”. Una promozione a pieni voti, dal momento che i controlli effettuati da Arpacal lungo tutti gli ottocento chilometri di costa indicano che “i nostri mari sono di ottima qualita’, non come qualcuno vuole raccontarci“. L’effetto positivo sulla qualita’ delle acque calabresi potrebbe essere legato anche al lock down per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ma quel che e’ certo e’ che i prelievi giornalieri effettuati dall’Arpacal hanno fornito elementi positivi e qualita’ eccellenti su gran parte della costa. Per quanto riguarda le meduse presenti lungo la costa ionica calabrese, sono di piccole dimensioni, non attaccano, non vanno verso il bagnante, ma e’ il bagnante ad andarci addosso. La loro forma e i loro colori trasparenti sono spettacolari e meritano di essere protetti e tutelati, evitando quindi di togliere questi animali dall’acqua e farli morire in spiaggia, come purtroppo accade molto spesso.