Maltempo a Reggio Calabria, nubifragi sulla Costa Viola: alluvione lampo a Scilla [GALLERY]

7 Agosto 2020 13:36

Maltempo a Reggio Calabria, alluvione lampo a Scilla: 90mm di pioggia e freddo autunnale, le immagini

Alluvione lampo questa mattina a Scilla a causa di una vera e propria bomba d’acqua che ha creato enormi disagi nella cittadina della Costa Viola dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Il maltempo si è abbattuto sull’intero territorio reggino: sono caduti 89mm a Scilla, 79mm a Boccata, 74mm al Villaggio del Pino, 64mm a Piano Aquile, 47mm a Tagli, 43mm a Rumia, 40mm a Solano, 37mm a Bagnara, 36mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 29mm a Sinopoli, 26mm a Ortì e Catona, 23mm a Terreti, 22mm a Palmi, 8mm a Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, a Scilla la situazione è difficile con il mare che si è riempito del fango proveniente dai torrenti e creato danni. I temporali stanno colpendo in modo intenso anche Messina. Il maltempo proseguirà ancora nelle prossime ore, non solo oggi ma anche domani, Sabato 8 Agosto. Soltanto Domenica avremo schiarite più ampie.